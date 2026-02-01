Ateliers cuisine à Canopy Le Vignon-en-Quercy
Ateliers cuisine à Canopy Le Vignon-en-Quercy samedi 7 février 2026.
Ateliers cuisine à Canopy
avenue des Messageries Le Vignon-en-Quercy Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 11:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Animé par Meryl, cheffe nomade, une proposition gourmande au tour de la polenta crémeuse vous est proposé.
avenue des Messageries Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie
English :
Animated by Meryl, nomadic chef, a gourmet proposal around the creamy polenta is proposed.
L’événement Ateliers cuisine à Canopy Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Vallée de la Dordogne