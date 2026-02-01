Ateliers cuisine à Canopy

avenue des Messageries Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 11:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Animé par Meryl, cheffe nomade, une proposition gourmande au tour de la polenta crémeuse vous est proposé.

avenue des Messageries Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie

English :

Animated by Meryl, nomadic chef, a gourmet proposal around the creamy polenta is proposed.

L’événement Ateliers cuisine à Canopy Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Vallée de la Dordogne