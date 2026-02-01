Ateliers cuisine à Canopy Le Vignon-en-Quercy

Ateliers cuisine à Canopy

avenue des Messageries Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 11:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Animé par Hélène, "RadisMoon", un atelier spécial enfants pour préparer le p'tit déj pour toute la famille

avenue des Messageries Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie

English :

Led by Hélène, "RadisMoon", a special children’s workshop to prepare breakfast for the whole family

