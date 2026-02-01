Ateliers cuisine à Canopy Le Vignon-en-Quercy
Ateliers cuisine à Canopy Le Vignon-en-Quercy samedi 21 février 2026.
Ateliers cuisine à Canopy
avenue des Messageries Le Vignon-en-Quercy Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 11:00:00
2026-02-21
Animé par Hélène "RadisMoon", une approche différente au tour des huiles et vinaigrettes vous est proposé.
avenue des Messageries Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie
English :
Led by Hélène "RadisMoon", a different approach to the oils and vinaigrettes tour is proposed.
L’événement Ateliers cuisine à Canopy Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Vallée de la Dordogne