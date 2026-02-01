Ateliers cuisine au Clos Lucé Amboise

Ateliers cuisine au Clos Lucé

47 Avenue Léonard de Vinci Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-20 16:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-04 2026-03-06

Ateliers cuisine au Clos Lucé les 13, 20, 25, 27 février & 4 et 6 mars 2026.

Participez à la confection des oublies, l’ancêtre croustillant de la crêpe, symbole du soleil célébré à la Chandeleur et Mardi Gras, à l’Auberge du Prieuré, en compagnie de Sieur et Dame Sausin. Les 13, 20, 25, 27 février & 4 et 6 mars 2026.

Au fil des gestes et des parfums, vous découvrirez l’origine de cette recette ancienne, sa symbolique, ses secrets… Un atelier qui se termine par la dégustation de vos créations.

Atelier à 11h suivi d’un déjeuner Renaissance (apéritif, entrée, plat, dessert)

37€ adultes | 24€ -12 ans

Atelier à 16h puis encas (boisson chaude, oublies pommes-cannelle et biscuits fleur de lys)

13€ adultes | 10€ -12 ans

Infos & inscriptions 02 47 57 69 01 .

47 Avenue Léonard de Vinci Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 69 01

English : Cookery workshops at Clos Lucé

Cooking workshops at Clos Lucé on 13th, 20th, 25th, 27th February & 4th and 6th March 2026.

