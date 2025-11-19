Ateliers cuisine autour du monde Centre du Patrimoine Arménien Valence
Ateliers cuisine autour du monde Centre du Patrimoine Arménien Valence mercredi 19 novembre 2025.
Ateliers cuisine autour du monde
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
2025-11-19
2025-11-19
2025-11-19
Rejoignez-nous pour une après-midi gourmande et pédagogique !
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
English :
Join us for a gourmet and educational afternoon!
German :
Begleiten Sie uns auf einem kulinarischen und pädagogischen Nachmittag!
Italiano :
Unitevi a noi per un pomeriggio gustoso e istruttivo!
Espanol :
Únase a nosotros para pasar una tarde sabrosa y educativa
