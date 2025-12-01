ATELIERS CUISINE AVEC JOE LE COOKER AUTHENTIQUE Rue Gambetta Sète

ATELIERS CUISINE AVEC JOE LE COOKER AUTHENTIQUE

Rue Gambetta Halles et Manger Sète Hérault

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-01-13 2026-02-03 2026-03-10 2026-03-31 2026-04-14 2026-05-05 2026-06-02 2026-06-30 2026-07-28 2026-08-25 2026-09-15 2026-10-13 2026-11-10 2026-12-15

Magali vous transmet ses astuces cuisson parfaite à la plancha, organisation efficace du plan de travail, secrets de grand-mère et conseils de chef… le tout dans une ambiance chaleureuse.

Laissez-vous guider dans une expérience culinaire complète !Rejoignez les cooking sessions “Joe le Cooker” au cœur des Halles, au restaurant Halles et Manger.Magali vous transmet ses astuces cuisson parfaite à la plancha, organisation efficace du plan de travail, secrets de grand-mère et conseils de chef… le tout dans une ambiance chaleureuse.Un atelier gourmand et convivialCet atelier inclut La visite des Halles,Les achats de produits frais,La préparation des recettes,Et la dégustation finale.Atelier Authentique entrée plat dessert caféCafé d’accueilUn verre de vin inclusRéservez votre atelier Authentique dès maintenant ! .

Rue Gambetta Halles et Manger Sète 34200 Hérault Occitanie

English : Cooking workshop Joe the cooker

Magali shares her tricks of the trade: perfect plancha cooking, efficient organization of the work surface, grandma’s secrets and chef’s tips? all in a warm and friendly atmosphere.

L’événement ATELIERS CUISINE AVEC JOE LE COOKER AUTHENTIQUE Sète a été mis à jour le 2025-11-29 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE