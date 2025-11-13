Ateliers cuisine ayurvédique Marminiac

Ateliers cuisine ayurvédique

Salle des fêtes Marminiac Lot

Tarif : 250 – 250 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 10:00:00

fin : 2025-12-09 14:30:00

Date(s) :

2025-11-13 2025-12-09 2026-01-15

Venez découvrir l’art d’une alimentation équilibrée !

Selon l’ayurvéda pour être en bonne santé physique et mentale, il est important de consommer des légumes, des légumineuses (petits pois, lentilles), des céréales (blé, quinoa, millet) et des fruits.

Des outils simples pour comprendre et équilibrer notre propre constitution vous seront dévoilés par Elisabeth Jaeger.

Salle des fêtes Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 88 01 62 68 contact@cheminsdelapaix.com

English :

Come and discover the art of a balanced diet!

According to Ayurveda, for good physical and mental health, it’s important to eat vegetables, legumes (peas, lentils), cereals (wheat, quinoa, millet) and fruit.

Elisabeth Jaeger reveals simple tools for understanding and balancing our own constitution.

German :

Entdecken Sie die Kunst einer ausgewogenen Ernährung!

Nach dem Ayurveda ist es für eine gute körperliche und geistige Gesundheit wichtig, Gemüse, Hülsenfrüchte (Erbsen, Linsen), Getreide (Weizen, Quinoa, Hirse) und Obst zu essen.

Einfache Werkzeuge, um unsere eigene Konstitution zu verstehen und ins Gleichgewicht zu bringen, werden Ihnen von Elisabeth Jaeger enthüllt.

Italiano :

Venite a scoprire l’arte di una dieta equilibrata!

Secondo l’Ayurveda, per una buona salute fisica e mentale è importante mangiare verdure, legumi (piselli, lenticchie), cereali (grano, quinoa, miglio) e frutta.

Elisabeth Jaeger ci svelerà semplici strumenti per comprendere ed equilibrare la nostra costituzione.

Espanol :

¡Venga a descubrir el arte de una alimentación equilibrada!

Según el Ayurveda, para gozar de buena salud física y mental, es importante comer verduras, legumbres (guisantes, lentejas), cereales (trigo, quinoa, mijo) y fruta.

Elisabeth Jaeger nos revelará herramientas sencillas para comprender y equilibrar nuestra propia constitución.

