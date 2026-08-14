Informations pratiques

Chartres

Ateliers cuisine

Rue Danièle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

À vos tabliers, prêt, goûtez ! Je n’aime pas les légumes ! Je n’ai plus de farine dans mon placard, plus de beurre dans mon frigo…

Dans le cadre de la fête de la science, le COMPA organise plusieurs ateliers cuisine. Au programme de ces ateliers, venez découvrir comment intégrer des légumes à vos gâteaux, trouver des alternatives aux allergènes dans nos placards et cuisinez des recettes originales ! Durée des ateliers 1h, places limitées, inscription par téléphone ou par email (voir renseignements). .

Rue Danièle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 84 15 00 lecompa@eurelien.fr

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English :

%C0 Put on your aprons, please, and give it a try! I don’t like vegetables! I don’t have any flour left in my cupboard, or any butter in my fridge…

L’événement Ateliers cuisine Chartres a été mis à jour le 2026-08-14 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES