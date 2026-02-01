ATELIERS CUISINE & COSMÉTIQUES Bel-Air-Val-d’Ance

ATELIERS CUISINE & COSMÉTIQUES

189 route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 50 – 50 – EUR

Journée

Date :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Journée ateliers, dès 10h atelier cuisine avec les huiles essentielles, puis dégustation du repas.

A 14h, atelier création de 3 cosmétiques.

Ateliers animées par Marie aromatologue.

189 route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 52 02 38 37 chantal.duboisv@gmail.com

English :

Workshop day, starting at 10 a.m. with a cooking workshop using essential oils, followed by a meal tasting.

At 2pm, workshop to create 3 cosmetics.

Workshops led by Marie aromatologue.

