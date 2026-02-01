ATELIERS CUISINE & COSMÉTIQUES Bel-Air-Val-d’Ance
ATELIERS CUISINE & COSMÉTIQUES Bel-Air-Val-d’Ance mercredi 25 février 2026.
ATELIERS CUISINE & COSMÉTIQUES
189 route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance Lozère
Tarif : 50 – 50 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Journée ateliers, dès 10h atelier cuisine avec les huiles essentielles, puis dégustation du repas.
A 14h, atelier création de 3 cosmétiques.
Ateliers animées par Marie aromatologue.
189 route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 52 02 38 37 chantal.duboisv@gmail.com
English :
Workshop day, starting at 10 a.m. with a cooking workshop using essential oils, followed by a meal tasting.
At 2pm, workshop to create 3 cosmetics.
Workshops led by Marie aromatologue.
