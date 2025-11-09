Ateliers cuisine du monde Maison Bolène Craponne-sur-Arzon

Ateliers cuisine du monde

Maison Bolène 1 place du For Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 09:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Vous êtes seul dimanche ? Maison Bolène vous propose un atelier cuisine du monde italien et un repas en commun convivial à 12h30 place du for.

Réservation obligatoire 04 71 05 95 29 (laissez votre message sur le répondeur).

Maison Bolène 1 place du For Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 95 29 animation@maisonbolene.com

English :

Alone on Sunday? Maison Bolène offers you an Italian world cuisine workshop and a convivial communal meal at 12:30 on Place du For.

Reservations required: 04 71 05 95 29 (leave a message on the answering machine).

German :

Sind Sie am Sonntag allein? Maison Bolène bietet Ihnen einen Kochworkshop über die italienische Welt und ein gemeinsames, geselliges Essen um 12:30 Uhr auf der Place du for an.

Reservierung erforderlich: 04 71 05 95 29 (hinterlassen Sie Ihre Nachricht auf dem Anrufbeantworter).

Italiano :

Siete da soli domenica? La Maison Bolène propone un laboratorio di cucina italiana del mondo e una cena conviviale alle 12.30 in Place du For.

Prenotazione obbligatoria: 04 71 05 95 29 (lasciate un messaggio in segreteria).

Espanol :

¿Está solo el domingo? La Maison Bolène propone un taller de cocina italiana del mundo y una comida de convivencia a las 12.30 h en la Place du For.

Imprescindible reservar: 04 71 05 95 29 (deje un mensaje en el contestador).

L’événement Ateliers cuisine du monde Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay