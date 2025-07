Ateliers cuisine les saveurs du monde Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Ateliers cuisine les saveurs du monde Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime samedi 4 octobre 2025.

Ateliers cuisine les saveurs du monde

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-11-08 2025-12-06

Avec Claire Digneau, découvrez des techniques et des astuces culinaires pour adopter les bons gestes venus d’ailleurs et les bonnes recettes.

.

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

English : Ateliers cuisine les saveurs du monde

With Claire Digneau, discover culinary techniques and tips for adopting the right gestures from elsewhere and the right recipes.



Your taste buds will continue their journey with the last three stops in the cuisines du monde cycle.

If you’ve ever dreamed of travelling across the continents without leaving your kitchen, let Claire Digneau be your guide. She’ll give you a taste of that dream, one bite at a time!

These gourmet get-togethers will take you to the place where the culinary adventure begins and where the flavours of the world intermingle to create unforgettable taste experiences. Recipes that combine tradition, indulgence and ‘eating well’ to enhance your knowledge with nutritional advice. Culinary techniques and tips to help you adopt the right gestures from elsewhere.



SATURDAY 04 OCTOBER: GREECE

SATURDAY 08 NOVEMBER: SOUTH AMERICA

SATURDAY 06 DECEMBER: JAPAN

German : Ateliers cuisine les saveurs du monde

Entdecken Sie mit Claire Digneau Kochtechniken und -tipps, um die richtigen Rezepte und Gesten aus anderen Ländern zu übernehmen.

Italiano : Ateliers cuisine les saveurs du monde

Con Claire Digneau, scoprite le tecniche culinarie e i consigli per adottare i gesti giusti da altrove e le ricette giuste.



Le vostre papille gustative continueranno il loro viaggio con le ultime tre tappe del ciclo Cuisines du monde.

Se avete sempre sognato di viaggiare attraverso i continenti senza uscire dalla vostra cucina, lasciatevi guidare da Claire Digneau. Vi farà assaporare quel sogno, un boccone alla volta!

Questi incontri gastronomici vi porteranno nel luogo in cui inizia l’avventura culinaria e dove i sapori del mondo si mescolano per creare esperienze di gusto indimenticabili. Ricette che combinano tradizione, golosità e “mangiar bene” per arricchire le vostre conoscenze con consigli nutrizionali. Tecniche culinarie e consigli per adottare i gesti giusti da altri luoghi.



SABATO 04 OTTOBRE: GRECIA

SABATO 08 NOVEMBRE: SUDAMERICA

SABATO 06 DICEMBRE: GIAPPONE

Espanol : Ateliers cuisine les saveurs du monde

Con Claire Digneau, descubra técnicas culinarias y consejos para adoptar los gestos de otros lugares y las recetas adecuadas.

L’événement Ateliers cuisine les saveurs du monde Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de tourisme de Sainte Maxime