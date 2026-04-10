Ateliers cuisine Résidence universitaire Beaulieu – Bâtiment D Rennes
Ateliers cuisine Résidence universitaire Beaulieu – Bâtiment D Rennes lundi 13 avril 2026.
Ateliers cuisine Résidence universitaire Beaulieu – Bâtiment D Rennes 13 et 23 avril Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Des ateliers de cuisine conviviaux pour apprendre à préparer des repas équilibrés, gourmands et économiques.
Prendre soin de soi et se faire plaisir avec l’alimentation, c’est l’objectif des ateliers de cuisine proposés par la Maison de la Nutrition et du Diabète 35 lors des vacances de printemps.
Animés au sein de la résidence universitaire Beaulieu (Bâtiment D), ces ateliers apprendront à préparer des repas équilibrés, gourmands et à petit budget, autour de thématiques variées.
* Lundi 13 avril – 12h à 13h30 : Tout au micro-ondes
* Jeudi 23 avril – 18h30 à 20h : Repas végé
[**Inscrivez-vous**](https://framaforms.org/inscription-atelier-cuisine-etudiante-1768841025) et rendez-vous au 9 rue Louis Arretche pour partager un moment convivial et plein de bonnes idées en cuisine !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-13T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-23T20:00:00.000+02:00
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https://framaforms.org/inscription-atelier-cuisine-etudiante-1768841025
Résidence universitaire Beaulieu – Bâtiment D 9 rue louis arretche Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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