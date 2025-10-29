Ateliers Cuisine La Pimenterie Saint-Point

Ateliers Cuisine

La Pimenterie 1789 route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Début : 2025-10-29 09:30:00

fin : 2025-10-29 14:00:00

2025-10-29 2025-11-19

Atelier cuisine à la Pimenterie animé par Aude Claire Gaioni, diététicienne. Cuisinez le matin en présence d’une cheffe de cuisine puis dégustez vos mets tous ensemble ! inscription obligatoire 06 77 30 29 81. Nombre de places limité. .

La Pimenterie 1789 route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr

