Ateliers cuisines à la Ferme de Louisotte Bétaille
Ateliers cuisines à la Ferme de Louisotte Bétaille mercredi 12 novembre 2025.
Ateliers cuisines à la Ferme de Louisotte
1294 route de malmartel Bétaille Lot
Tarif : – – 25 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 09:30:00
fin : 2025-11-19 12:30:00
Date(s) :
2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03
Venez partager des moments gourmands, conviviaux et accessibles à tous (enfants, famille, adultes) autour des produits de la ferme
Sur réservation, places limitées
1294 route de malmartel Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 60 15 81 34
English :
Come and share gourmet moments, convivial and accessible to all (children, families, adults) around farm products
On reservation, limited places
German :
Kommen Sie und teilen Sie leckere, gesellige und für alle (Kinder, Familien, Erwachsene) zugängliche Momente rund um die Produkte des Bauernhofs
Auf Reservierung, begrenzte Plätze
Italiano :
Venite a condividere momenti gustosi e conviviali, accessibili a tutti (bambini, famiglie, adulti) intorno ai prodotti della fattoria
Solo su prenotazione, i posti sono limitati
Espanol :
Venga a compartir momentos sabrosos y de convivencia, accesibles a todos (niños, familias, adultos) en torno a los productos de la granja
Sólo con reserva, las plazas son limitadas
