Ateliers cuisines à la Ferme de Louisotte Bétaille

Ateliers cuisines à la Ferme de Louisotte

1294 route de malmartel Bétaille Lot

Tarif : – – 25 EUR

Début : 2025-11-12 09:30:00

fin : 2025-11-19 12:30:00

2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03

Venez partager des moments gourmands, conviviaux et accessibles à tous (enfants, famille, adultes) autour des produits de la ferme

Sur réservation, places limitées

1294 route de malmartel Bétaille 46110 Lot Occitanie +33 6 60 15 81 34

English :

Come and share gourmet moments, convivial and accessible to all (children, families, adults) around farm products

On reservation, limited places

German :

Kommen Sie und teilen Sie leckere, gesellige und für alle (Kinder, Familien, Erwachsene) zugängliche Momente rund um die Produkte des Bauernhofs

Auf Reservierung, begrenzte Plätze

Italiano :

Venite a condividere momenti gustosi e conviviali, accessibili a tutti (bambini, famiglie, adulti) intorno ai prodotti della fattoria

Solo su prenotazione, i posti sono limitati

Espanol :

Venga a compartir momentos sabrosos y de convivencia, accesibles a todos (niños, familias, adultos) en torno a los productos de la granja

Sólo con reserva, las plazas son limitadas

