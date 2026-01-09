Ateliers culinaires Bio d’Ici Castillon-la-Bataille
Ateliers culinaires Bio d’Ici Castillon-la-Bataille samedi 10 janvier 2026.
Ateliers culinaires Bio d’Ici
Bio d’Ici Castillon-la-Bataille Gironde
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10 2026-01-25 2026-01-31
Ateliers et animations culinaires Janvier 2026
Samedi 10/01/26 de 16h30 à 17h30 Atelier Cuisine Mini pizzas maison tarif 10€/adulte 5€/enfant
Dimanche 25/01/26 de 10h00 à 12h30 Atelier brunch Spécial choux tarif 20€/adulte 10€/enfant
Samedi 31/01/26 de 16h30 à 17h30 Atelier création Pâte à sel tarif 10€/adulte 5€/enfant .
Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68 s.brunet@castilab.fr
