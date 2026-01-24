Ateliers culinaires Bio d’Ici Castillon-la-Bataille

Ateliers culinaires Bio d’Ici Castillon-la-Bataille samedi 14 février 2026.

Bio d’Ici Castillon-la-Bataille Gironde

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-21

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21

Samedi 14 février Atelier pâtisserie spécial fondant au chocolat à la patate douce

de 16h30 à 17h30

Dimanche 15 février Atelier brunch Spécial courges

de 10h00 à 12h30

Samedi 21 février Atelier création Pâte à modeler

de 16h30 à 17h30   .

Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68  s.brunet@castilab.fr

