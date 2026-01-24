Ateliers culinaires Bio d’Ici Castillon-la-Bataille
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-21
2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21
Samedi 14 février Atelier pâtisserie spécial fondant au chocolat à la patate douce
de 16h30 à 17h30
Dimanche 15 février Atelier brunch Spécial courges
de 10h00 à 12h30
Samedi 21 février Atelier création Pâte à modeler
de 16h30 à 17h30 .
Bio d’Ici Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68 s.brunet@castilab.fr
