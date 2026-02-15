Ateliers culinaires Bio d’Ici Castillon-la-Bataille
jeudi 26 février 2026.
Ateliers culinaires Bio d’Ici
32 rue victor Hugo Castillon-la-Bataille Gironde
Début : 2026-02-26
fin : 2026-03-28
2026-02-26
Ateliers culinaires de mars
Samedi 14/03/2026 atelier culinaire Spécial légumes de la mer
de 16h30 à 17h30
tarifs 10€/adulte et 5€/enfant
Dimanche 15/03/2026 atelier brunch spécial asperges
de 10h00 à 12h30
tarifs 20€/adulte et 10€/enfant
Samedi 28/03/2026 atelier culinaire spécial barre de céréales
de 16h30 à 17h30
tarifs 10€/adulte et 5€/enfant .
32 rue victor Hugo Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68 s.brunet@castilab.fr
