Ateliers culinaires Bio d'Ici Castillon-la-Bataille

Ateliers culinaires Bio d’Ici Castillon-la-Bataille jeudi 26 février 2026.

Ateliers culinaires Bio d’Ici

32 rue victor Hugo Castillon-la-Bataille Gironde

Date :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-02-26

Ateliers culinaires de mars

Samedi 14/03/2026 atelier culinaire Spécial légumes de la mer

de 16h30 à 17h30

tarifs 10€/adulte et 5€/enfant

Dimanche 15/03/2026 atelier brunch spécial asperges

de 10h00 à 12h30

tarifs 20€/adulte et 10€/enfant

Samedi 28/03/2026 atelier culinaire spécial barre de céréales

de 16h30 à 17h30

tarifs 10€/adulte et 5€/enfant   .

32 rue victor Hugo Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 41 74 68  s.brunet@castilab.fr

