Ateliers culinaires Cuisine et Vins Cieurac

Cieurac Lot
Début : 2025-10-25 08:15:00
fin : 2025-11-15 14:30:00
2025-10-25 2025-11-15
Le temps d’une demi-journée, laissez-vous transporter dans l’Art de Vivre Malbec. En immersion dans les cuisines de la Table Vigneronne, le Chef cuisinier et le chef pâtissier dévoileront leur savoir-faire, et partageront leur passion pour la gastronomie et les trésors du terroir lotois. À leurs côtés, apprenez à cuisiner et pâtisser des recettes signature en toute convivialité. .
Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 20 hauteserre@g-vigouroux.fr
English :
Food & Wine
Spend half a day in the Malbec Art de Vivre
German :
Küche & Wein
Lassen Sie sich einen halben Tag lang in die Art de Vivre Malbec entführen
Italiano :
Cibo e vino
Per mezza giornata, lasciatevi trasportare nell’Art de Vivre del Malbec
Espanol :
Gastronomía y vino
Durante medio día, déjese transportar al Malbec Art de Vivre
