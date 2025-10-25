Ateliers culinaires Cuisine et Vins Cieurac

Ateliers culinaires Cuisine et Vins Cieurac samedi 25 octobre 2025.

Ateliers culinaires Cuisine et Vins

Cieurac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 08:15:00

fin : 2025-11-15 14:30:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-11-15

Cuisine & Vins

Le temps d’une demi-journée, laissez-vous transporter dans l’Art de Vivre Malbec

Cuisine & Vins

Le temps d’une demi-journée, laissez-vous transporter dans l’Art de Vivre Malbec. En immersion dans les cuisines de la Table Vigneronne, le Chef cuisinier et le chef pâtissier dévoileront leur savoir-faire, et partageront leur passion pour la gastronomie et les trésors du terroir lotois. À leurs côtés, apprenez à cuisiner et pâtisser des recettes signature en toute convivialité. .

Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 20 hauteserre@g-vigouroux.fr

English :

Food & Wine

Spend half a day in the Malbec Art de Vivre

German :

Küche & Wein

Lassen Sie sich einen halben Tag lang in die Art de Vivre Malbec entführen

Italiano :

Cibo e vino

Per mezza giornata, lasciatevi trasportare nell’Art de Vivre del Malbec

Espanol :

Gastronomía y vino

Durante medio día, déjese transportar al Malbec Art de Vivre

L’événement Ateliers culinaires Cuisine et Vins Cieurac a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Cahors Vallée du Lot