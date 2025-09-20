Ateliers cyanotype botanique au musée ! Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Samedi 20 septembre à 10h30 et 15h30, initiez-vous au cyanotype botanique avec Olivia de l’Association pour l’Animation Sociale du Haut Nyonsais ! Attention, les places sont limitées !

Entrée gratuite durant les deux jours.

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

English :

Saturday, September 20 at 10:30 am and 3:30 pm, discover botanical cyanotypes with Olivia from the Association pour l’Animation Sociale du Haut Nyonsais! Places are limited!

Free admission on both days.

German :

Am Samstag, den 20. September um 10:30 und 15:30 Uhr können Sie sich mit Olivia von der Association pour l’Animation Sociale du Haut Nyonsais in die botanische Cyanotypie einführen lassen! Achtung, die Plätze sind begrenzt!

Freier Eintritt an beiden Tagen.

Italiano :

Sabato 20 settembre alle 10.30 e alle 15.30, cimentatevi nella realizzazione di cianotipi botanici con Olivia dell’Association pour l’Animation Sociale du Haut Nyonsais! I posti sono limitati!

Ingresso libero in entrambi i giorni.

Espanol :

El sábado 20 de septiembre, a las 10.30 y a las 15.30 horas, pruebe a hacer cianotipos botánicos con Olivia, de la Association pour l’Animation Sociale du Haut Nyonsais Plazas limitadas

Entrada gratuita los dos días.

