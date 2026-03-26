ATELIERS CYANOTYPE DUO ENFANTS & ADULTES

27 Rue Neuve des Marchés Lodève Hérault

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-27

Vivez une expérience unique en duo en découvrant la technique du cyanotype!

Vivez une expérience unique en découvrant la technique du cyanotype! Il s’agit d’un processus artisanal fascinant, entre chimie et magie ! Cette technique du Cyanotype, technique très ancienne et alternative de la photo, permet d’imprimer des images (végétaux, dessin ou photo) en bleu de Prusse, grâce au rayonnement de la lumière. Pas besoin de savoir dessiner, le plaisir avant tout avec cette technique riche et accessible à tous ! .

27 Rue Neuve des Marchés Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 18 71 09 90 ayda_su@hotmail.com

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English : ATELIERS CYANOTYPE DUO ENFANTS & ADULTES

Enjoy a unique duo experience as you discover the cyanotype technique!

L’événement ATELIERS CYANOTYPE DUO ENFANTS & ADULTES Lodève a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC