Ateliers Cyanotype et de chants à Bourg Espace La Croix-Davids Bourg

Ateliers Cyanotype et de chants à Bourg Espace La Croix-Davids Bourg vendredi 8 août 2025.

Ateliers Cyanotype et de chants à Bourg

Espace La Croix-Davids 40 rue Valentin Bernard Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-09 2025-08-18

Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à participer au deuxième atelier CYANOTYPE , samedi 9 Août à 16h animé par Patrick Bosc, artiste photographe.

Découvrez le procédé et émerveillez-vous devant l’image que vous aurez choisie et qui apparaitra lentement à la lumière du soleil !

Atelier/participation libre 10 personnes.

Nous vous proposons également deux ateliers CHANTONS SOUS LE SOLEIL , chants et voix, animés par Valentine Cohen, metteuse en scène et comédienne et Priscilla Galvan psychomotricienne, vendredi 8 Août et lundi 18 Août de 18h à 20h30 dans le cadre des AnimÉté.

Libération de la voix par des exercices de groupe, de chœur et d’improvisation…

Le chant est un vecteur de plaisir et d’épanouissement.

Venez nous rejoindre dans la joie et la bonne humeur !

Atelier gratuit 15 personnes. .

Espace La Croix-Davids 40 rue Valentin Bernard Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 50 63 espacelacroixdavids@gmail.com

English : Ateliers Cyanotype et de chants à Bourg

German : Ateliers Cyanotype et de chants à Bourg

Italiano :

Espanol : Ateliers Cyanotype et de chants à Bourg

L’événement Ateliers Cyanotype et de chants à Bourg Bourg a été mis à jour le 2025-07-30 par Bourg Cubzaguais Tourisme