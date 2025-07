Ateliers cyanotype et linogravure Plouhinec

Ateliers cyanotype et linogravure Plouhinec jeudi 21 août 2025.

Ateliers cyanotype et linogravure

Ateliers Jean Moulin Plouhinec Finistère

Début : 2025-08-21 13:30:00

fin : 2025-08-21 15:30:00

2025-08-21

Conçus spécialement pour le programme régional de l’été culturel, ils sont encadrés par plusieurs artistes Coline Jourdan, photographe, Lisa Sagnet, Graveuse et le duo de graveurs Eon Avel.

En prenant appui sur l’univers des animaux et paysages préhistoriques, ces ateliers ouverts à tous et toutes à partir de 12 ans, offrent une magnifique occasion de créer des créatures imaginaires.

Les participants et participantes travailleront à partir du patrimoine local de Menez Dregan.

Deux créneaux

13H30-15H30

et 16h-18H

Chaque atelier dure 2 heures

Tout le matériel est compris !

Ils ont lieu tous les jeudis de l’été avec le soutien de la Drac Bretagne.

Gratuits

Inscription obligatoire !

au 06 43 64 90 57

ou par mail coordination@lesateliersjeanmoulin.bzh .

Ateliers Jean Moulin Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 43 64 90 57

