Ateliers cyanotype Le Bahut Semur-en-Auxois

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-20

A l’occasion du bicentenaire de la naissance à Semur-en-Auxois d’Augustin Mouchot, pionnier de l’énergie solaire, le Bahut consacre la saison estivale à explorer les potentialités artistiques offertes par la lumière et le rayonnement de notre astre. À travers une série d’ateliers et de rencontres, le soleil y devient un outil pour faire naître des images et développer notre imagination, mais aussi une occasion d’expérimenter des formes de création low-tech.

ATELIERS CYANOTYPE

À partir de 7 ans

Grâce à un révélateur, le cyanotype permet d’obtenir un tirage bleu cyan, d’où son nom. Mathilde Pinon, historienne de l’art, vous initie à ce procédé photographique ancien pour créer des fanions. .

Le Bahut 12 rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 26 41 24 contact@lebahut.net

