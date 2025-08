ATELIERS CYANOTYPES Saint-Germain-de-Calberte

ATELIERS CYANOTYPES Saint-Germain-de-Calberte mercredi 23 juillet 2025.

ATELIERS CYANOTYPES

Village Vacances du Serre de La Can Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 25 – 25 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 14:00:00

fin : 2025-07-23 16:00:00

Date(s) :

2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Le Cyanotype est un procédé photographique alternatif ancien, basé sur le principe du photogramme.

Je vous invite à venir participer à mes ateliers d’initiation, lors desquels nous travaillons avec des plantes, récoltées et séchées par mes soins.

Grâce à un produit photosensible (qui réagit à la lumière), votre composition se transformera en tableau surréaliste, flottant dans un bleu profond. C’est grâce aux éléments naturel du soleil et de l’eau, que votre photographie prendra forme.

Les ateliers sont accessibles à tous, il suffit d’un peu de patience, d’attention, de curiosité, et de désir de créer !

Les groupes sont limités en nombre de personnes, avec un minimum de 3 participants sur inscription uniquement.

Les ateliers sont situés au Village Vacances du Serre de Lacan, Saint Germain de Calberte, les mercredis de 14h à 16h. 25€/pers. (possibilité de ne faire qu’une heure à prix réduit pour les plus petits).

Pour les inscriptions ou informations supplémentaires, vous pouvez me contacter :

– Par mail elo.capsurlhorizon@gmail.com

– Par téléphone 07 62 62 56 08 (ne pas hésiter à laisser un message vocal ou écrire un sms) .

Village Vacances du Serre de La Can Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 7 62 62 56 08 elo.capsurlhorizon@gmail.com

