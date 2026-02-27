Ateliers d’anglais à l’Espace Vall’âge Joinville
Ateliers d’anglais à l’Espace Vall’âge Joinville mardi 3 mars 2026.
Ateliers d’anglais à l’Espace Vall’âge
Espace Vall’Âges Joinville Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-03 2026-03-06
Tout public
Ateliers d’Anglais à l’Espace Vall’âges ! Vous souhaitez apprendre l’anglais ou vous perfectionner dans une ambiance conviviale ? Nous vous proposons deux créneaux adaptés à votre niveau
Pour les débutants faux débutants
Les Mardis matins de 9h30 à 11h30 (première séance le mardi 03 mars)
– Réviser les bases vocabulaire et grammaire et pratiquer des situations simples du quotidien
Pour les confirmés expérimentés
Les Vendredis matins de 9h30 à 11h30 (première séance le vendredi 06 mars)
– Développer la conversation et approfondir la grammaire et le vocabulaire
N’hésitez pas à vous informer et/ou vous inscrire ! .
Espace Vall’Âges Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 21 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ateliers d’anglais à l’Espace Vall’âge Joinville a été mis à jour le 2026-02-25 par Antenne de Joinville