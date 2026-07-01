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AGENDA · Pornic

Ateliers d’Anne-Laure l’argile Le Jardin de Retz Pornic

vendredi 31 juillet 2026 · Le Jardin de Retz · Pornic

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Le Jardin de Retz
Adresse
1 chemin des Mousseaux
Ville
44210 Pornic
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pornic

Ateliers d’Anne-Laure l’argile

Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 13:30:00
fin : 2026-08-05 15:00:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-22

 Atelier enfants initiation à l’argile Crée ton médaillon !
 Les enfants découvrent le plaisir de modeler l’argile ! Ils réalisent de jolis médaillons et suspensions décoratives lors d’un atelier créatif de 1h30. Matériel fourni et collation comprise.
Les enfants de 4  à 11 ans inclus sont accueillis dans La Maison d’Hôtes du Jardin de Retz à Pornic pour des ateliers de loisirs créatifs.
Par groupe restreint (pas d’accompagnant), Anne-Laure coordonne les créations de vos chérubins.

✨ Les + de l’atelier 

Découvrir le modelage de l’argile 
️ Fabriquer leurs propres créations 
Repartir avec un souvenir unique réalisé de leurs mains
Profiter d’un atelier en petit comité (10 enfants maximum)
Terminer par une collation conviviale   .

Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 97 56 91  ateliersetboutiqueannelaure@gmail.com

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English :

?%A0Kids’ Workshop: Introduction to Clay—Create Your Own Medallion!
%A0Kids discover the joy of sculpting with clay! They’ll create pretty medallions and decorative hangings during a 1.5-hour creative workshop. Materials provided and a snack included.

L’événement Ateliers d’Anne-Laure l’argile Pornic a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic

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