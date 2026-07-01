Ateliers d’Anne-Laure l’argile Le Jardin de Retz Pornic

Informations pratiques

Pornic

Ateliers d’Anne-Laure l’argile

Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 13:30:00

fin : 2026-08-05 15:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-22

Atelier enfants initiation à l’argile Crée ton médaillon !

Les enfants découvrent le plaisir de modeler l’argile ! Ils réalisent de jolis médaillons et suspensions décoratives lors d’un atelier créatif de 1h30. Matériel fourni et collation comprise.

Les enfants de 4 à 11 ans inclus sont accueillis dans La Maison d’Hôtes du Jardin de Retz à Pornic pour des ateliers de loisirs créatifs.

Par groupe restreint (pas d’accompagnant), Anne-Laure coordonne les créations de vos chérubins.

✨ Les + de l’atelier

Découvrir le modelage de l’argile

️ Fabriquer leurs propres créations

Repartir avec un souvenir unique réalisé de leurs mains

Profiter d’un atelier en petit comité (10 enfants maximum)

Terminer par une collation conviviale .

Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 97 56 91 ateliersetboutiqueannelaure@gmail.com

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English :

?%A0Kids’ Workshop: Introduction to Clay—Create Your Own Medallion!

%A0Kids discover the joy of sculpting with clay! They’ll create pretty medallions and decorative hangings during a 1.5-hour creative workshop. Materials provided and a snack included.

L’événement Ateliers d’Anne-Laure l’argile Pornic a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic