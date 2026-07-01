Ateliers d’Anne-Laure l’argile Le Jardin de Retz Pornic
vendredi 31 juillet 2026 · Le Jardin de Retz · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Ateliers d’Anne-Laure l’argile
Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 13:30:00
fin : 2026-08-05 15:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-22
Atelier enfants initiation à l’argile Crée ton médaillon !
Les enfants découvrent le plaisir de modeler l’argile ! Ils réalisent de jolis médaillons et suspensions décoratives lors d’un atelier créatif de 1h30. Matériel fourni et collation comprise.
Les enfants de 4 à 11 ans inclus sont accueillis dans La Maison d’Hôtes du Jardin de Retz à Pornic pour des ateliers de loisirs créatifs.
Par groupe restreint (pas d’accompagnant), Anne-Laure coordonne les créations de vos chérubins.
✨ Les + de l’atelier
Découvrir le modelage de l’argile
️ Fabriquer leurs propres créations
Repartir avec un souvenir unique réalisé de leurs mains
Profiter d’un atelier en petit comité (10 enfants maximum)
Terminer par une collation conviviale .
Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 97 56 91 ateliersetboutiqueannelaure@gmail.com
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English :
?%A0Kids’ Workshop: Introduction to Clay—Create Your Own Medallion!
%A0Kids discover the joy of sculpting with clay! They’ll create pretty medallions and decorative hangings during a 1.5-hour creative workshop. Materials provided and a snack included.
L’événement Ateliers d’Anne-Laure l’argile Pornic a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic
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