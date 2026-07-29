Ateliers d’Anne-Laure les arts graphiques Le Jardin de Retz Pornic
vendredi 7 août 2026 · Le Jardin de Retz · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Ateliers d’Anne-Laure les arts graphiques
Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:30:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-22
Un atelier artistique pour laisser parler sa créativité ! Les enfants découvrent différentes techniques d’arts graphiques et réalisent des cartes décoratives, des oiseaux imaginaires, des fleurs et bien d’autres créations originales.
Les enfants de 4 à 11 ans inclus sont accueillis dans La Maison d’Hôtes du Jardin de Retz à Pornic pour des ateliers de loisirs créatifs.
Par groupe restreint (pas d’accompagnant), Anne-Laure coordonne les créations de vos chérubins.
✨ Les petits + de l’atelier
Découvrir différentes techniques d’arts graphiques
️ Laisser libre cours à leur imagination
Réaliser des créations originales à emporter
Profiter d’un atelier en petit comité (5 enfants maximum)
Terminer par une collation conviviale .
Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 97 56 91 ateliersetboutiqueannelaure@gmail.com
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English :
? An art workshop to let your creativity run wild! Children will discover various graphic art techniques and create decorative cards, imaginary birds, flowers, and many other original creations.%A0
L’événement Ateliers d’Anne-Laure les arts graphiques Pornic a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic
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