Ateliers d’Anne-Laure métal à repousser Le Jardin de Retz Pornic
vendredi 7 août 2026 · Le Jardin de Retz · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Ateliers d’Anne-Laure métal à repousser
Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 13:30:00
fin : 2026-08-22 15:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-12 2026-08-22
✨ Un atelier original pour découvrir le métal à repousser ! Les enfants s’initient à cette technique artistique et créent une jolie suspension décorative en relief qu’ils emporteront chez eux.
Les enfants de 4 à 11 ans inclus sont accueillis dans La Maison d’Hôtes du Jardin de Retz à Pornic pour des ateliers de loisirs créatifs.
Par groupe restreint (pas d’accompagnant), Anne-Laure coordonne les créations de vos chérubins.
✨ Les petits + de l’atelier
Découvrir la technique du métal à repousser
Réaliser une suspension décorative originale
Développer leur créativité, leur précision et leur sens du détail
Profiter d’un atelier en petit comité (5 enfants maximum)
Terminer par une collation conviviale .
Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 97 56 91 ateliersetboutiqueannelaure@gmail.com
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English :
? A unique workshop to discover the art of metal repoussé! Children will learn this artistic technique and create a beautiful decorative relief hanging ornament to take home.
L’événement Ateliers d’Anne-Laure métal à repousser Pornic a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic
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