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AGENDA · Pornic

Ateliers d’Anne-Laure métal à repousser Le Jardin de Retz Pornic

vendredi 7 août 2026 · Le Jardin de Retz · Pornic

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Le Jardin de Retz
Adresse
1 chemin des Mousseaux
Ville
44210 Pornic
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pornic

Ateliers d’Anne-Laure métal à repousser

Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 13:30:00
fin : 2026-08-22 15:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-12 2026-08-22

✨ Un atelier original pour découvrir le métal à repousser ! Les enfants s’initient à cette technique artistique et créent une jolie suspension décorative en relief qu’ils emporteront chez eux.
Les enfants de 4  à 11 ans inclus sont accueillis dans La Maison d’Hôtes du Jardin de Retz à Pornic pour des ateliers de loisirs créatifs.
Par groupe restreint (pas d’accompagnant), Anne-Laure coordonne les créations de vos chérubins.

✨ Les petits + de l’atelier

Découvrir la technique du métal à repousser
Réaliser une suspension décorative originale
Développer leur créativité, leur précision et leur sens du détail
Profiter d’un atelier en petit comité (5 enfants maximum)
Terminer par une collation conviviale   .

Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 97 56 91  ateliersetboutiqueannelaure@gmail.com

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English :

? A unique workshop to discover the art of metal repoussé! Children will learn this artistic technique and create a beautiful decorative relief hanging ornament to take home.

L’événement Ateliers d’Anne-Laure métal à repousser Pornic a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic

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