Ateliers d’Anne-Laure origami Le Jardin de Retz Pornic

Informations pratiques

Pornic

Ateliers d’Anne-Laure origami

Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 13:30:00

fin : 2026-07-31 15:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-05 2026-08-14

Un atelier créatif pour découvrir la magie de l’origami ! Les enfants apprennent à réaliser de magnifiques pliages en papier papillons, poissons, marque-pages et bien d’autres créations à emporter chez eux.

Les enfants de 4 à 11 ans inclus sont accueillis dans La Maison d’Hôtes du Jardin de Retz à Pornic pour des ateliers de loisirs créatifs.

Par groupe restreint (pas d’accompagnant), Anne-Laure coordonne les créations de vos chérubins.

✨ Les petits + de l’atelier

Découvrir l’art de l’origami et ses techniques de pliage

Transformer une simple feuille de papier en créations originales

Développer leur créativité, leur concentration et leur dextérité

Profiter d’un atelier en petit comité (10 enfants maximum)

Terminer par une collation conviviale .

Le Jardin de Retz 1 chemin des Mousseaux Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 97 56 91 ateliersetboutiqueannelaure@gmail.com

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English :

? A creative workshop to discover the magic of origami! Children learn how to make beautiful paper crafts: butterflies, fish, bookmarks, and many other creations to take home.

L’événement Ateliers d’Anne-Laure origami Pornic a été mis à jour le 2026-07-24 par I_OT Pornic