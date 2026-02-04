Ateliers dans la serre de Julien Gracq Ecole primaire Julien Gracq Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 17:00 – 20:00

Gratuit : non Serre de l’école Julien GracqAccès par la rue Diane Fossey En famille, Jeune Public, Tout public – Age maximum : 99

Par la Ville de Nantes, « Mon potager suspendu », Léo Lagrange Animation, l’Accoord, école, médiathèque, Daredare, REPI, PermalinguaEn famille, un parcours pédagogique est proposé dans la serre de l’école : atelier semis, découverte des différentes cultures, dégustation de micro?pousses, observations au microscope (organismes vivants, racines, compost), ateliers autour des jeux de langues espace contes.

Ecole primaire Julien Gracq Nantes 44300



