Ateliers dans le cadre de la journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Montélimar
Ateliers dans le cadre de la journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Montélimar jeudi 13 novembre 2025.
Ateliers dans le cadre de la journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
3 lieux distincts Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13 2025-11-25
2 ateliers de réalisation de chaussures rouges afin de préparer l’inauguration du banc rouge.
Une symbolique née en Italie la Panchina Rossa.
.
3 lieux distincts Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
2 workshops to create red shoes in preparation for the inauguration of the red bench.
A symbol born in Italy: the Panchina Rossa.
German :
2 Workshops zur Herstellung von roten Schuhen, um die Einweihung der roten Bank vorzubereiten.
Eine in Italien entstandene Symbolik: die Panchina Rossa.
Italiano :
2 laboratori per realizzare scarpe rosse in vista dell’inaugurazione della panchina rossa.
Un simbolo nato in Italia: la Panchina Rossa.
Espanol :
2 talleres de fabricación de zapatos rojos para preparar la inauguración del banco rojo.
Un símbolo nacido en Italia: la Panchina Rossa.
L’événement Ateliers dans le cadre de la journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Montélimar a été mis à jour le 2025-11-04 par Montélimar Tourisme Agglomération