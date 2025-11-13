Ateliers dans le cadre de la journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Montélimar

Ateliers dans le cadre de la journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

3 lieux distincts Montélimar Drôme

2 ateliers de réalisation de chaussures rouges afin de préparer l’inauguration du banc rouge.

Une symbolique née en Italie la Panchina Rossa.

English :

2 workshops to create red shoes in preparation for the inauguration of the red bench.

A symbol born in Italy: the Panchina Rossa.

German :

2 Workshops zur Herstellung von roten Schuhen, um die Einweihung der roten Bank vorzubereiten.

Eine in Italien entstandene Symbolik: die Panchina Rossa.

Italiano :

2 laboratori per realizzare scarpe rosse in vista dell’inaugurazione della panchina rossa.

Un simbolo nato in Italia: la Panchina Rossa.

Espanol :

2 talleres de fabricación de zapatos rojos para preparar la inauguración del banco rojo.

Un símbolo nacido en Italia: la Panchina Rossa.

