Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois Chéniers mercredi 4 février 2026.

15-17 RUE DU BERRY Chéniers Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04

2026-02-04 2026-03-06 2026-03-11

Dans le cadre d’une création de BD historique des ateliers gratuits ouverts à tous et à toutes, avec inscription obligatoire par mail collectif50croixcrozant@gmail.com ou directement dans les bibliothèques concernées
– 04/02 Histoire racontée avec Cindy Vareillaud
– 06/03 Atelier d’écriture avec Christine Guillebaud
– 11/03 Atelier dessins avec Valentin Desfemmes   .

15-17 RUE DU BERRY Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine   collectif50croixcrozant@gmail.com

