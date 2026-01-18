Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois

15-17 RUE DU BERRY Chéniers Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04 2026-03-06 2026-03-11

Dans le cadre d’une création de BD historique des ateliers gratuits ouverts à tous et à toutes, avec inscription obligatoire par mail collectif50croixcrozant@gmail.com ou directement dans les bibliothèques concernées

– 04/02 Histoire racontée avec Cindy Vareillaud

– 06/03 Atelier d’écriture avec Christine Guillebaud

– 11/03 Atelier dessins avec Valentin Desfemmes .

15-17 RUE DU BERRY Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine collectif50croixcrozant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois

L’événement Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois Chéniers a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Pays Dunois