Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois Crozant dimanche 15 février 2026.
15-17 RUE DU BERRY Crozant Creuse
Gratuit
Début : 2026-02-15
fin : 2026-03-03
2026-02-15 2026-03-03 2026-03-04
Dans le cadre d’une création de BD historique des ateliers gratuits ouverts à tous et à toutes, avec inscription obligatoire par mail collectif50croixcrozant@gmail.com ou directement dans les bibliothèques concernées
– 15/02 Histoire racontée avec Cindy Vareillaud
– 03/03 Atelier d’écriture avec Christine Guillebaud
– 04/03 Atelier dessins avec Valentin Desfemmes .
15-17 RUE DU BERRY Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine collectif50croixcrozant@gmail.com
