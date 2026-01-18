Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois Crozant

Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois

15-17 RUE DU BERRY Crozant Creuse

Début : 2026-02-15

fin : 2026-03-03

2026-02-15 2026-03-03 2026-03-04

Dans le cadre d’une création de BD historique des ateliers gratuits ouverts à tous et à toutes, avec inscription obligatoire par mail collectif50croixcrozant@gmail.com ou directement dans les bibliothèques concernées

– 15/02 Histoire racontée avec Cindy Vareillaud

– 03/03 Atelier d’écriture avec Christine Guillebaud

– 04/03 Atelier dessins avec Valentin Desfemmes .

