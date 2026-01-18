Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois Dun-le-Palestel
Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois Dun-le-Palestel jeudi 26 février 2026.
Dans le cadre d’une création de BD historique des ateliers gratuits ouverts à tous et à toutes, avec inscription obligatoire par mail collectif50croixcrozant@gmail.com ou directement dans les bibliothèques concernées
– 29/04 Histoire racontée avec Cindy Vareillaud
– 26/02 Atelier d’écriture avec Christine Guillebaud
– 25/03 Atelier dessins avec Valentin Desfemmes .
Rue benjamin Bord Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine collectif50croixcrozant@gmail.com
