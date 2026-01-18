Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois

Rue benjamin Bord Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-02-26 2026-03-25 2026-04-29

Dans le cadre d’une création de BD historique des ateliers gratuits ouverts à tous et à toutes, avec inscription obligatoire par mail collectif50croixcrozant@gmail.com ou directement dans les bibliothèques concernées

– 29/04 Histoire racontée avec Cindy Vareillaud

– 26/02 Atelier d’écriture avec Christine Guillebaud

– 25/03 Atelier dessins avec Valentin Desfemmes .

Rue benjamin Bord Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine collectif50croixcrozant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois

L’événement Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays Dunois