Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois Saint-Sulpice-le-Dunois

Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois

6 rue de Fontenailles Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse

Gratuit

Début : 2026-01-24

fin : 2026-02-11

2026-01-24 2026-02-11 2026-02-18

Dans le cadre d’une création de BD historique des ateliers gratuits ouverts à tous et à toutes, avec inscription obligatoire par mail collectif50croixcrozant@gmail.com ou directement dans les bibliothèques concernées

– 24/01 Histoire racontée avec Cindy Vareillaud

– 11/02 Atelier d’écriture avec Christine Guillebaud

– 18/02 Atelier dessins avec Valentin Desfemmes .

6 rue de Fontenailles Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine collectif50croixcrozant@gmail.com

