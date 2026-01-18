Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois Saint-Sulpice-le-Dunois
Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois Saint-Sulpice-le-Dunois samedi 24 janvier 2026.
Ateliers dans les bibliothèques du Pays Dunois
6 rue de Fontenailles Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-01-24 2026-02-11 2026-02-18
Dans le cadre d’une création de BD historique des ateliers gratuits ouverts à tous et à toutes, avec inscription obligatoire par mail collectif50croixcrozant@gmail.com ou directement dans les bibliothèques concernées
– 24/01 Histoire racontée avec Cindy Vareillaud
– 11/02 Atelier d’écriture avec Christine Guillebaud
– 18/02 Atelier dessins avec Valentin Desfemmes .
6 rue de Fontenailles Saint-Sulpice-le-Dunois 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine collectif50croixcrozant@gmail.com
