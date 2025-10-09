Ateliers Danse Butô Domloup

Ateliers Danse Butô Domloup jeudi 9 octobre 2025.

Ateliers Danse Butô

2 Rue de Hédé Domloup Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-10

2025-10-09

Bienvenue pour un ou plusieurs ateliers !

Chaque atelier explore une thématique de l’enseignement de Gyohei Zaitsu, que Sylvain se remémore et déploie. Quelques soient les directions proposées, chacun·e reste libre, selon l’état de corps et d’esprit du moment. Sensible et attentif à soi, la danse a toujours une place.

Les jeudis et vendredis 18-19, 25-26 septembre

et 9-10, 16-17 octobre

durée de l’atelier 2h de 10h à 12h et de 14h à 16h

Tarifs de 15€ à 40€ .

2 Rue de Hédé Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 066771519

