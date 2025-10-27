Ateliers Danse en Famille Maison du Terroir Genouilly

Ateliers Danse en Famille

Maison du Terroir 3 rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 12:00:00

2026-03-15 2026-05-03

Un atelier ludique, joyeux et cocoon, dynamique pour jouer danser et partager un bon moment tous ensemble en musique.

3 dates indépendantes 23 novembre, 15 mars, et 3 mai 2026

de 10h à 12h. .

Maison du Terroir 3 rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

