Ateliers danse intuitive Queyssac

Ateliers danse intuitive

Studio Association Ribambelle Queyssac Dordogne

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Inspiré de la danse des 5 Rythmes et du Life Art Process, je vous propose un voyage dansé unique de rencontre avec soi et avec l’autre au fil des différents rythmes de musique.

Danser en étant ancré dans son corps, présent à ses sensations et émotions. Soutenu par l’énergie du groupe et par ma guidance, chacun vit sa propre expérience intérieure dans un espace de liberté. Cette pratique invite le corps à s’exprimer librement en sortant des jugements que l’on se porte parfois, à le libérer de ses tensions et à retrouver la fluidité.

Le mouvement nous réouvre au lien avec notre corps, avec nos sensations, avec nos émotions. Quand le mouvement circule dans notre corps, il permet de décharger les trop pleins, les trop serrés, les trop tendus et alors, il nous permet d’expérimenter plus de fluidité, de relâchement, de liberté…

Sur inscription préalable. .

Studio Association Ribambelle Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 23 08 84 gwenaelled@hotmail.com

