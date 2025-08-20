Ateliers Danse & Percussions Saints-en-Puisaye

Ateliers Danse & Percussions

Salle des fêtes Saints-en-Puisaye Yonne

Début : 2025-08-20 17:00:00

fin : 2025-08-20 21:00:00

2025-08-20

Danse & Percussions, improvisation et danses de sources Africaines, les rythmes humains avec Eddie Allen et Isabelle Maurel. Ateliers tous niveaux. Percussion de 17 à 18h30 et danse de 19 à 21 h. .

Salle des fêtes Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 52 49 01 isabellemaurel2@yahoo.fr

