Ateliers Danse Renaissance Mazerier
Ateliers Danse Renaissance Mazerier mardi 4 novembre 2025.
Ateliers Danse Renaissance
Château de Langlard Mazerier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-04 19:00:00
fin : 2025-12-30 21:00:00
Date(s) :
2025-11-04
Des musiques variées pour des Bransles, pavanes, etc. …
Des danses historiques et sociales, accessibles à tous, atelier mixte, bonne humeur et partage assurés.
.
Château de Langlard Mazerier 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 16 86 47
English :
A variety of music for Bransles, pavanes, etc.?
Historical and social dances, accessible to all, mixed workshop, good humor and sharing guaranteed.
German :
Verschiedene Musikrichtungen für Bransles, Pavanes, etc. ?
Historische und soziale Tänze, die für alle zugänglich sind, gemischtes Atelier, gute Laune und Austausch garantiert.
Italiano :
Una varietà di musiche per Bransles, Pavanes, etc.?
Danze storiche e sociali, accessibili a tutti, laboratorio misto, buon umore e condivisione garantiti.
Espanol :
Música variada para Bransles, pavanes, etc.?
Bailes históricos y sociales, accesibles a todos, taller mixto, buen humor y convivencia garantizados.
L’événement Ateliers Danse Renaissance Mazerier a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Val de Sioule