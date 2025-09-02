Ateliers Danse Renaissance

Château de Langlard Mazerier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-04 19:00:00

fin : 2025-12-30 21:00:00

Date(s) :

2025-11-04

Des musiques variées pour des Bransles, pavanes, etc. …

Des danses historiques et sociales, accessibles à tous, atelier mixte, bonne humeur et partage assurés.

.

Château de Langlard Mazerier 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 16 86 47

English :

A variety of music for Bransles, pavanes, etc.?

Historical and social dances, accessible to all, mixed workshop, good humor and sharing guaranteed.

German :

Verschiedene Musikrichtungen für Bransles, Pavanes, etc. ?

Historische und soziale Tänze, die für alle zugänglich sind, gemischtes Atelier, gute Laune und Austausch garantiert.

Italiano :

Una varietà di musiche per Bransles, Pavanes, etc.?

Danze storiche e sociali, accessibili a tutti, laboratorio misto, buon umore e condivisione garantiti.

Espanol :

Música variada para Bransles, pavanes, etc.?

Bailes históricos y sociales, accesibles a todos, taller mixto, buen humor y convivencia garantizados.

L’événement Ateliers Danse Renaissance Mazerier a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Val de Sioule