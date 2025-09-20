Ateliers d’archéologie à Vauclair : « Fouille reconstituée » et « Réparer les pots cassés » Pavillon de Vauclair Bouconville-Vauclair

Accès libre (jauge limitée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Initiez-vous (en compagnie de l’équipe Service archéologique du Département de l’Aisne) aux gestes du métier d’archéologue à travers une fouille reconstituée et des ateliers de reconstitution de céramiques anciennes !

Pavillon de Vauclair Abbaye de Vauclair 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 (0)3 23 79 52 31 https://www.cc-chemindesdames.fr/le-tourisme/le-pavillon-de-vauclair?fbclid=IwY2xjawMSYtxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETAxR1hyTU9QczBseGt5alRPAR5UjurkPi5vuJApcydak9oHMxZVDUj9gB1PR3Bfiwpo2Y0F3DcfIYHDn6qhMQ_aem_H-ESk7cget8D7i2bT7f7hQ Le Pavillon de Vauclair, situé à proximité immédiate de l’Abbaye de Vauclair est un espace culturel. Vous y trouverez des spectacles, concerts, conférences et bien plus encore ! Un point d’information touristique est également à votre disposition. Parkings sur place

Journées européennes du patrimoine 2025

Service archéologique de l’Aisne