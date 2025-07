Ateliers d’arpentage Bibliothèque Municipale Aimé-Césaire Villeneuve-la-Garenne

Ateliers d’arpentage Mercredi 27 août, 14h30 Bibliothèque Municipale Aimé-Césaire Hauts-de-Seine

10 participant-es maximum

Début : 2025-08-27T14:30:00 – 2025-08-27T16:30:00

Fin : 2025-08-27T14:30:00 – 2025-08-27T16:30:00

Avec Peuple et culture

L’arpentage n’est pas un simple atelier de lecture, c’est une technique de lecture collective. Le principe est de se partager la lecture d’un ouvrage réputé complexe ou intimidant, puis chacun restitue sa partie au reste du groupe, avec ses mots, sa vision du texte.

La méthode se pratique depuis le Moyen Âge quand tout le monde ne savait pas lire et que les livres étaient onéreux.

Adultes & jeunes adultes

Bibliothèque Municipale Aimé-Césaire 23 Quai d’Asnières 92390 Villeneuve-la-Garenne Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 94 10 20 [{« type »: « phone », « value »: « 0147941020 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@villeneuve92.com »}] Tram ligne T1

