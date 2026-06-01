Ateliers d’art floral, Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules, Ollioules

Ateliers d’art floral Dimanche 7 juin, 10h30, 14h30 Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules Var

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Créez votre propre composition florale !

Samedi 6 juin 2026

Deux créneaux : 10h30-12h & 14h30-16h

Musée de la fleur d’Ollioules et de l’olivier – Jardin des heures, 4 rue de la Tour

15 € / personne

Réservation obligatoire par SMS au 06 23 82 16 06

Public : adultes & ados

Animé par Eliane Cleenewerck de l’Association des Musées d’Ollioules

Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules 04 rue de la Tour, Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 85 15 68 03 https://www.ollioules.fr/ https://www.facebook.com/Ollioules;https://www.instagram.com/ollioulesmairie/;https://twitter.com/OllioulesMairie [{« type »: « phone », « value »: « 06 23 82 16 06 »}] Situé dans l’ancien Couvent des observantins, le Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules propose de découvrir l’Histoire de l’horticulture et de l’oléiculture ollioulaise depuis 1850. Le Jardin des Heures y est accolé et offre aux visiteurs un lieu de flânerie au milieu des plantes méditerranéennes. Le musée est à proximité de parking et de lignes de transports en commun et a été conçu pour accueillir un public PMR.

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©Mairie d’Ollioules