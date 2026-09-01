Ateliers d’Art Floral, pour la saison 2026-2027 Instant Végétal Créatif Longeville-sur-Mer
jeudi 17 septembre 2026 · Instant Végétal Créatif · Longeville-sur-Mer
Informations pratiques
Longeville-sur-Mer
Ateliers d’Art Floral, pour la saison 2026-2027
Instant Végétal Créatif 9 Rue de l’Océan Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2027-03-18 17:00:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-10-08 2026-10-15 2026-11-12 2026-11-19 2026-12-10 2026-12-17 2027-01-14 2027-01-21 2027-02-11 2027-02-18 2027-03-11 2027-03-18 2027-04-08 2027-04-15 2027-05-13 2027-05-20 2027-06-10 2027-06-17
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Instant Végétal Créatif 9 Rue de l’Océan Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 85 07 66 85 instantvegetalcreatif@gmail.com
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English :
L’événement Ateliers d’Art Floral, pour la saison 2026-2027 Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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