Ateliers d’art Atelier de poterie Art Soph Créa Le Dorat

Ateliers d’art Atelier de poterie Art Soph Créa Le Dorat samedi 6 septembre 2025.

Ateliers d’art

Atelier de poterie Art Soph Créa 19 Grande Rue Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-12

Dans le cadre du Chemin des Ateliers d’Artistes et Artisans d’art de la Vallée de la Gartempe et des journées nationales des artistes, vos 4 artistes Jean-Guillaume, Sonia, Sophie et Lisa exposeront leur travail et vous feront découvrir leurs façons de faire mais pas que ! Sur réservation nous vous proposons une séance atelier d’art le samedi 13 septembre de 14h à 17h

(gravure, dessin manga, sgraffito sur poterie et aquarelle imaginaire).

À vous de jouer l’artiste, en vous inscrivant pour 3h d’atelier. .

Atelier de poterie Art Soph Créa 19 Grande Rue Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 44 22 34 artsophcrea@gmail.com

English : Ateliers d’art

German : Ateliers d’art

Italiano :

Espanol : Ateliers d’art

L’événement Ateliers d’art Le Dorat a été mis à jour le 2025-09-05 par SPL Terres de Limousin