Ateliers d’art mes palettes chromatiques Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Ateliers d’art mes palettes chromatiques

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-03-11 16:30:00

2026-02-11 2026-03-11

Avec Sylvain Thevenon, venez travailler en groupe et découvrir les multiples façons de colorer un dessin (crayon, fusain, aquarelle, gouache)

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 94 56 77 70

English :

Join Sylvain Thevenon and work in a group to discover the many ways to color a drawing (pencil, charcoal, watercolor, gouache).

