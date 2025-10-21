Ateliers d’art plastique et d’écriture Fondation Camargo Cassis

Ateliers d’art plastique et d’écriture 21 – 31 octobre Fondation Camargo Bouches-du-Rhône

places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-21T10:00 – 2025-10-21T12:30
Fin : 2025-10-31T10:00 – 2025-10-31T16:00

C’est mon patrimoine 2025 à la Fondation Camargo !
Programme en collaboration avec le Centre Social de Toulon Ouest

Fondation Camargo Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.camargofoundation.org
Événement de C’est mon patrimoine 2025

© Viviana Peretti