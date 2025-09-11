Ateliers d’Art Thérapie » Le Musée de votre vie » Gourdon

Ateliers d’Art Thérapie » Le Musée de votre vie » Gourdon jeudi 11 septembre 2025.

Ateliers d’Art Thérapie » Le Musée de votre vie »

Place Noël Poujade Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 13:30:00

fin : 2025-09-25 16:00:00

Date(s) :

2025-09-11 2025-09-25

À partir des éléments qui comptent dans votre vie, fabrication d’un « musée » de papier

À partir des éléments qui comptent dans votre vie, fabrication d’un « musée » de papier. Voyage doux et intime pour mettre en scène ce qui nourrit votre vie… .

Place Noël Poujade Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 biblioccqb@gmail.com

English :

Create a paper « museum » from the things that matter in your life

German :

Aus den Dingen, die in Ihrem Leben wichtig sind, ein « Museum » aus Papier basteln

Italiano :

Create un « museo » di carta con le cose che contano nella vostra vita

Espanol :

Haz un « museo » de papel con las cosas que importan en tu vida

L’événement Ateliers d’Art Thérapie » Le Musée de votre vie » Gourdon a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Gourdon