AGENDA · Trégourez
Ateliers d’arts gratuits Trégourez
samedi 8 août 2026 · Trégourez
Informations pratiques
Trégourez
Ateliers d’arts gratuits
Bibliothèque Trégourez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-29
Ateliers d’arts gratuits à la bibliothèque de Trégourez les 8 et 29 août .
Bibliothèque Trégourez 29970 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Ateliers d’arts gratuits Trégourez a été mis à jour le 2026-07-31 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou