UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Trégourez

Ateliers d’arts gratuits Trégourez

samedi 8 août 2026 · Trégourez

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
Bibliothèque
Ville
29970 Trégourez
Département
Finistère
Tarif

Trégourez

Ateliers d’arts gratuits

Bibliothèque Trégourez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-29

Ateliers d’arts gratuits à la bibliothèque de Trégourez les 8 et 29 août   .

Bibliothèque Trégourez 29970 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Ateliers d’arts gratuits Trégourez a été mis à jour le 2026-07-31 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou