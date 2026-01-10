Ateliers d’Arts plastiques avec Spire Création Spire Création Saint-Émiland

Informations pratiques

Saint-Émiland

Ateliers d’Arts plastiques avec Spire Création

Spire Création 29 Route d’Autun Saint-Émiland Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 13:45:00

fin : 2027-03-22 16:45:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-05 2026-10-17 2026-10-19 2026-11-07 2026-11-09 2026-11-21 2026-11-23 2026-12-05 2026-12-07 2026-12-19 2026-12-21 2027-01-09 2027-01-11 2027-01-23 2027-01-25 2027-02-06 2027-02-08 2027-02-13 2027-02-15

Notre atelier rural, né de l’Association Spire Création fête ses 26 années d’existence.

Crée à l’origine, à Ligny en Brionnais, au sud de la Saône et Loire entre Marcigny et Charlieu, l’Association a accueilli ses élèves et stagiaires durant de longues années, dans une étable rénovée aux murs chaulés. Certaines personnes n’hésitaient pas à venir de Gueugnon, Macon, Roanne, Paray le Monial, Marcigny pour participer aux séances et aux stages.

Aujourd’hui, notre atelier rural est installé au Lieu-dit du Pont d’Argent à ST EMILAND avec le même objectif, celui d’éveiller le potentiel créatif qui sommeille en chacun.e de nous, développer la formation en Arts plastiques, contribuer aux loisirs et favoriser les relations intergénérationnelles. En effet, quoi de plus réjouissant que de voir se rencontrer des adultes de tout âge et des jeunes ou des enfants ! chacun y trouve son compte et les échanges sont enrichissants ! Nos élèves et stagiaires viennent actuellement de Beaune, Lyon, Montceau, Blanzy. Montbard, St Léger-sous Beuvray et St Léger-sur-Dheune, St Jean de Trézy, Mesvres, Autun, Couches, Epinac, Le Creusot.

Pour 2026-2027, nous proposons deux types d’ateliers ouverts à tout public et à tout niveau

Les ateliers du samedi et du lundi en après midi durant l’année

Ces ateliers se déroulent tous les quinze jours. Afin de progresser, il est conseillé de s’inscrire à l’année. Le versement peut être réglé en totalité lors de l’inscription ou en trois versements. Espèces et virement possible.

Des stages de 3 jours durant les congés scolaires de Toussaint, Février, Pâques, juillet et août

Ils se déroulent sur 3 jours, dans un cadre convivial et tempéré (Maison en pierre), avec à disposition un grand jardin fleuri et boisé pour les moments de pause. Repas convivial tiré du sac avec possibilité de faire réchauffer.

Qui va vous accompagner ?

MICHEYLE MARLIER est co-fondatrice de l’Association les Ateliers Spire Création. Elle est Professeur en Arts plastiques, Animatrice de projets d’Éducation Populaire et aussi Conteuse. Elle est Styliste de mode, son rêve d’enfant qu’elle a réalisé. Elle est aussi Formatrice professionnelle pour les jeunes et adultes.

Elle accompagne chaque stagiaire avec beaucoup de plaisir, car elle aime transmettre et permettre la réussite du projet individuel et/ou collectif. Toutes les techniques peuvent être abordées : Aquarelle, Encres, Fusain, Pastel, Sanguine, Acrylique, Gouache, Techniques mixtes, etc

En fonction de votre motivation, un programme personnalisé vous sera proposé en amont ainsi que des conseils sur le choix du petit matériel à apporter. Une liste de matériel peut être fournie à la demande.

Pour les enfants à partir de 5 ans, les ateliers et stages commencent souvent par une histoire choisie pour stimuler l’imaginaire. Elle donne ensuite libre cours à l’expression : Dessin, Peinture à la gouache ou à l’aquarelle, Collages, Réalisation de petits livres, Cartes postales, Masques selon les envies des enfants.

Pour les jeunes et adultes, les ateliers permettent de développer vos ressentis à travers la compréhension des formes, des volumes et leur transposition, la pratique des couleurs et des harmonies, l’imagination et la créativité, les références à l’histoire de l’art …

Aucun sujet n’est tabou et selon les motivations, l’atelier accueille sur ses chevalets : Animaux des campagnes ou de la jungle, Bateaux, Paysages, Compositions d’objets ou Compositions florales… Études documentaires d’objets trouvés dans la nature… Modèle vivant ou Dessin de Mode, etc.

Pour les ados, une préparation à l’entrée en École d’Arts peut être réalisée lors des ateliers ou en séances complémentaires selon les critères exigés par l’établissement. A l’issue, un dossier artistique pourra être présenté devant jury. De plus, une préparation à l’oral pourra être envisagée pour valoriser la candidature.

Le fonctionnement de notre association Ateliers Spire Création

Nos statuts ont été enregistrés au Journal Officiel, le 13 juillet 2000. Nous existons depuis 26 ans.

Toutes nos rentrées financières sont réinvesties dans l’achat de matériel (livres, revues artistiques, matériel, toiles, papier, chevalets, etc) et participent au prorata, aux frais de chauffage et d’entretien de l’atelier.

Notre association n’a jamais demandé de subvention pour préserver son indépendance et fonctionne donc en autofinancement depuis sa création.

Dans le cadre des Ateliers Spire Création, MICHEYLE MARLIER a collaboré avec les enseignants de l’Éducation Nationale et du secteur privé, à de nombreux projets artistiques en direction des enfants de 3 -12 ans. Elle a participé à différents projets artistiques en réseaux associatif du Brionnais et de l’Autunois.

Elle a exposé avec les Artistes Français au Grand Palais à Paris, en Galeries parisiennes et en province. Elle a proposé récemment au public, dans le cadre de « Portraits croisés » du Collectif Autunois, une exposition sur le thème « Des femmes, héroïnes du quotidien », enrichis des parcours de vie de ces femmes et d’une approche sociologique sur la place des femmes.

Elle a remporté de nombreux prix. Elle n’expose plus actuellement, préférant se consacrer à ses élèves et stagiaires, à son travail d’atelier et de portraitiste qu’elle affectionne particulièrement. .

Spire Création 29 Route d’Autun Saint-Émiland 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 82 75 26 ateliers.spirecreation71@gmail.com

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English : Ateliers d’Arts plastiques avec Spire Création

L’événement Ateliers d’Arts plastiques avec Spire Création Saint-Émiland a été mis à jour le 2026-09-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)